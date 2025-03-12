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ЦСКА — «Динамо» Москва: Кисляк вывел хозяев вперёд на 64-й минуте

ЦСКА — «Динамо» Москва: Кисляк вывел хозяев вперёд на 64-й минуте
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В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и московским «Динамо». Игра проводится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

На 64-й минуте полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк вывел свою команду вперёд, головой точно пробив в ближний угол.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.

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