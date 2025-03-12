Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак — о скандале с Венделом: латиноамериканцы эмоциональны. Он переживает

Семак — о скандале с Венделом: латиноамериканцы эмоциональны. Он переживает
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, как полузащитник петербуржцев Вендел отреагировал на ситуацию в матче с воронежским «Факелом», где он получил прямую красную карточку на 74-й минуте за неприличный жест в адрес болельщиков, которые, предположительно, оскорбляли футболиста на расовой почве.

«Знаете, все латиноамериканские футболисты эмоциональные. Ему обидно, он переживает», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (43 очка). «Факел» располагается на 15-м месте. Воронежская команда набрала 14 очков.

Материалы по теме
Семак заявил, что Вендел пропустит матч Кубка России с «Ростовом» из‑за болезни
Материалы по теме
Главные расистские скандалы в Европе и их последствия. У Вендела ещё не самый дикий случай
Главные расистские скандалы в Европе и их последствия. У Вендела ещё не самый дикий случай
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android