Семак — о скандале с Венделом: латиноамериканцы эмоциональны. Он переживает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, как полузащитник петербуржцев Вендел отреагировал на ситуацию в матче с воронежским «Факелом», где он получил прямую красную карточку на 74-й минуте за неприличный жест в адрес болельщиков, которые, предположительно, оскорбляли футболиста на расовой почве.

«Знаете, все латиноамериканские футболисты эмоциональные. Ему обидно, он переживает», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (43 очка). «Факел» располагается на 15-м месте. Воронежская команда набрала 14 очков.