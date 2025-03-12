Сергей Семак: в Кубке все матчи складываются тяжело, по-другому не бывает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды в первом матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с «Ростовом» (1:0), который прошёл сегодня, 12 марта.

«Тяжёлая кубковая игра, где было очень много борьбы. Это тот футбол, в который «Ростову» играть удобно, но мы не проиграли в этой борьбе, а тот хороший момент, который у нас был, мы использовали и довели матч до победы, тяжёлой победы. Но в Кубке по-другому не бывает, все матчи складываются тяжело. Поэтому я рад, что все живы-здоровы, те футболисты, которые выступали меньше, получили определённую игровую практику, а те, кто играл больше, тоже дозированно действовали. В принципе, матч для нас сложился и с точки зрения готовности игроков, тех, которые у нас были в распоряжении, и с точки зрения результата для нас, хорошим.

Планировали ли изначально дать игровое время практически всем футболистам в заявке? Мы планировали, что будем менять пять человек. Хотели, конечно, дать Никите Лобову сыграть, но счёт был… Такая нервозность, такое давление, что сложно было по такой встрече, на наш взгляд, молодому футболисту выходить. Поэтому мы выпустили более опытного. То есть планировали или Эраковича, или Лобова выпустить в заключительную нашу замену, но по ходу матча, если учесть ещё травму Юры Горшкова, выпустили более опытного игрока», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Ответный матч между «Зенитом» и «Ростовом» пройдёт 16 апреля в Санкт-Петребурге. Команда Сергея Семака является действующим обладателем трофея.