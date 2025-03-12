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ЦСКА — Динамо М, результат матча 12 марта 2025, счёт 2:1, Кубок России 2024-2025

ЦСКА одержал победу в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо»
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Завершился первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2024/2025 по футболу между ЦСКА и московским «Динамо». Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

Счёт в матче был открыт на 50-й минуте, отличился нападающий ЦСКА Секу Койта. На 58-й минуте Дмитрий Скопинцев сравнял счёт. На 61-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве, красную карточку получил Эль-Мехди Маухуб за грубый фол на Владиславе Торопе. На 64-й минуте Матвей Кисляк с передачи Кирилла Глебова вывел хозяев вперёд.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка России
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