ЦСКА одержал победу в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо»

Завершился первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2024/2025 по футболу между ЦСКА и московским «Динамо». Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 50-й минуте, отличился нападающий ЦСКА Секу Койта. На 58-й минуте Дмитрий Скопинцев сравнял счёт. На 61-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве, красную карточку получил Эль-Мехди Маухуб за грубый фол на Владиславе Торопе. На 64-й минуте Матвей Кисляк с передачи Кирилла Глебова вывел хозяев вперёд.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.