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Руни — о ван Дейке в матче с «ПСЖ»: «Ливерпуль» пытается прессинговать, а он ленится

Руни — о ван Дейке в матче с «ПСЖ»: «Ливерпуль» пытается прессинговать, а он ленится
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни назвал центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка «ленивым».

«Гол «ПСЖ» с точки зрения «Ливерпуля» неправилен во многих отношениях. Они пытаются прессинговать, а ван Дейк в этом моменте ленится. Если вы посмотрите на Вирджила, он идёт пешком и оставляет огромный зазор для Дембеле, хотя всё, что ему нужно сделать — это добраться до Усмана, потому что у «ПСЖ» нет другого выхода в этой атаке, но он этого не делает», — приводит слова Руни Mirror.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоялся накануне, 11 марта. Команды играли на стадионе «Энфилд». Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0 (4:1 пен.).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

Первый матч между командами завершился победой мерсисайдцев в гостях со счётом 1:0. Таким образом, «ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов текущего розыгрыша. В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге».

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