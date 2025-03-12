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Рахимов хочет пригласить в «Рубин» врачей «Барселоны», разработавших диету для Ямаля

Рахимов хочет пригласить в «Рубин» врачей «Барселоны», разработавших диету для Ямаля
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о влиянии священного для мусульман месяца Рамадан на состояние игроков клуба.

«Рамадан — это святое, обсуждать это не следует. К сожалению, у меня нет специалистов, которые могли бы выработать программу питания в Рамадан. В «Барселоне» есть. Они выработали программу для Ямаля. Мне бы хотелось пригласить их. Может, захотят приехать. Интересно было бы узнать, что они подготовили», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В 2025 году Рамадан продлится с 28 февраля до 30 марта. В указанный период мусульманам запрещается приём пищи в дневное время. Ранее в СМИ появилась информация, что врачи каталонской «Барселоны» разработали специальную диету для вингера команды Ламина Ямаля, который также соблюдает пост.

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