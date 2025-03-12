«Боруссия» одержала волевую победу над «Лиллем» и вышла на «Барселону» в четвертьфинале ЛЧ

В Лилле (Франция) на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором местный одноимённый клуб потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» со счётом 1:2 и по сумме двух встреч (2:3) вылетел из розыгрыша. Первый матч в Дортмунде 4 марта завершился вничью 1:1.

Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте усилиями канадского форварда Джонатана Дэвида. Немцы отыгрались на 54-й минуте — капитан Эмре Джан реализовал пенальти. А через 11 минут 22-летний нападающий Максимилиан Байер установил окончательный счёт встречи.

В четвертьфинале турнира дортмундцы сыграют с «Барселоной», которая в своём противостоянии взяла верх над португальской «Бенфикой» (1:0, 3:1).