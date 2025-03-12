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«Боруссия» одержала волевую победу над «Лиллем» и вышла на «Барселону» в четвертьфинале ЛЧ

«Боруссия» одержала волевую победу над «Лиллем» и вышла на «Барселону» в четвертьфинале ЛЧ
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В Лилле (Франция) на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором местный одноимённый клуб потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» со счётом 1:2 и по сумме двух встреч (2:3) вылетел из розыгрыша. Первый матч в Дортмунде 4 марта завершился вничью 1:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 20:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Дэвид – 5'     1:1 Джан – 54'     1:2 Байер – 65'    

Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте усилиями канадского форварда Джонатана Дэвида. Немцы отыгрались на 54-й минуте — капитан Эмре Джан реализовал пенальти. А через 11 минут 22-летний нападающий Максимилиан Байер установил окончательный счёт встречи.

В четвертьфинале турнира дортмундцы сыграют с «Барселоной», которая в своём противостоянии взяла верх над португальской «Бенфикой» (1:0, 3:1).

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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