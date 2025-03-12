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Результаты игрового дня Кубка России по футболу 12 марта

Результаты игрового дня Кубка России 12 марта
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Сегодня, 12 марта, состоялись два матча матча 1/4 финала Пути регионов и два первых матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Пути регионов Кубка России 12 марта:

«Акрон» — «Спартак» Москва — 2:3;
«Урал» — «Рубин» — 1:0.

Результаты встреч Пути РПЛ Кубка России 12 марта:

«Ростов» — «Зенит» — 0:1;
ЦСКА — «Динамо» Москва — 2:1.

Таким образом, «Спартак» и «Урал» присоединились к «Локомотиву» и «Ахмату» и стали последними участниками полуфинала Пути регионов Кубка России. В Пути РПЛ нас ждут ответные матчи, которые пройдут 15 апреля.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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