Стали известны результаты жеребьёвки 1/2 финала плей-офф Пути регионов Кубка России

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Состоялась жеребьёвка 1/2 финала плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России — 2024/2025 по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Итоги жеребьёвки:

«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный);

«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург).

Матчи состоятся 15-17 апреля. Точная дата и время начала встреч станут известны позднее. Полуфинальная стадия Пути регионов состоит из двух матчей. Во втором поединке победители первого матча сыграют против клубов, вылетевших из Пути РПЛ.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.