«Локомотив» близок к трансферу Салифу Сума из азербайджанской «Зири» — AfricaFoot

Московский «Локомотив» может подписать гвинейского вингера Салифу Сума из азербайджанской «Зири». Как сообщает AfricaFoot, российский клуб планирует активировать опцию выкупа 21-летнего футболиста, которая составляет € 800 тыс.

Интерес к Сума, как сообщается, проявляет ряд европейских клубов. В их число входит турецкий «Фенербахче», главным тренером которого является португалец Жозе Моуринью. По данным источника, условия контракта, которые были предложены футболисту «Локомотивом» существенно превосходят предложение от турецкой команды.

Салифу Сума перебрался в «Зирю» из французского «Гавра» летом 2023 года. В текущем сезоне на счету игрока 24 матча в азербайджанской Премьер-лиге. В них Сума отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.