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Стали известны итоги жеребьёвки второго этапа Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России

Стали известны итоги жеребьёвки второго этапа Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России
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Состоялась жеребьёвка второго этапа Пути Регионов ФОНБЕТ Кубка России — 2024/2025 по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Кубок России. Путь Регионов. Второй этап. Жеребьёвка

«Спартак» (Москва) / «Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) / ЦСКА (Москва);

«Локомотив» (Москва) / «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) / «Ростов» (Ростов).

Полуфинальная стадия Пути регионов Кубка России состоит из двух матчей. Во втором поединке победители первого матча (слева) сыграют против клубов, вылетевших из Пути РПЛ (справа). Матчи данной стадии состоятся 15-17 апреля. Точные даты каждой встречи будут определены позднее.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлогоднего розыгрыша одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1.

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