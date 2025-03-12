В «Динамо» заявили, что не будут обжаловать красную карточку Маухуба

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что московский клуб не будет обращаться в КДК с просьбой отменить красную карточку нападающего команды Маухуба. Марокканец был удалён на 61-й минуте за грубый фол на вратаре Владиславе Торопе.

«Конечно, результат нас не устраивает. То, как развивался матч, логично, что победил ЦСКА. При равном счёте и игре наш нападающий получил красную карточку. Хоть он и не старался играть агрессивно, не будем обжаловать красную, ведь как это выглядело, это действительно красная. У нас есть ещё вторая игра», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, что сегодня, 12 марта, «Динамо» уступило московскому ЦСКА со счётом 1:2 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2024/2025. Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.