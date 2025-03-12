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В «Динамо» заявили, что не будут обжаловать красную карточку Маухуба

В «Динамо» заявили, что не будут обжаловать красную карточку Маухуба
Павел Пивоваров
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что московский клуб не будет обращаться в КДК с просьбой отменить красную карточку нападающего команды Маухуба. Марокканец был удалён на 61-й минуте за грубый фол на вратаре Владиславе Торопе.

«Конечно, результат нас не устраивает. То, как развивался матч, логично, что победил ЦСКА. При равном счёте и игре наш нападающий получил красную карточку. Хоть он и не старался играть агрессивно, не будем обжаловать красную, ведь как это выглядело, это действительно красная. У нас есть ещё вторая игра», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

Напомним, что сегодня, 12 марта, «Динамо» уступило московскому ЦСКА со счётом 1:2 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2024/2025. Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

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