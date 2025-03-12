Фанаты «Атлетико» выкрикивали расистские оскорбления в адрес Винисиуса перед матчем ЛЧ

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Атлетико» и «Реал». Мадридское дерби проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано». Игру обслуживает польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Атлетико». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перед приездом клубов на стадион болельщики мадридского «Атлетико» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает Relevo. Они звучат как: «Оле-оле, Винисиус — шимпанзе». Издание отмечает, что скандировала оскорбления лишь небольшая группа фанатов «Атлетико». При этом в толпе было замечено чучело обезьяны, подвешенное на палке.

Отметим, что Винисиус не впервые сталкивается с дискриминацией со стороны болельщиков на расовой почве.

Первый матч между командами завершился победой мадридского «Реала» — 2:1. Винисиус Жуниор провёл на поле 90 минут.