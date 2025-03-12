Джои Бартон — о «ПСЖ»: клуб из «лиги фермеров»

Бывший полузащитник ряда английских команд Джои Бартон на своей странице в социальных сетях иронично высказался об итогах ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем» (1:0 (4:1 пен.)).

«Лучшая на сегодняшний день команда в мире была обыграна клубом из «лиги фермеров», — написал Бартон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, первый матч между командами завершился победой мерсисайдцев в гостях со счётом 1:0. Таким образом, «ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов текущего розыгрыша. В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге».