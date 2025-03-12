Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джои Бартон — о «ПСЖ»: клуб из «лиги фермеров»

Джои Бартон — о «ПСЖ»: клуб из «лиги фермеров»
Джои Бартон
Комментарии

Бывший полузащитник ряда английских команд Джои Бартон на своей странице в социальных сетях иронично высказался об итогах ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем» (1:0 (4:1 пен.)).

«Лучшая на сегодняшний день команда в мире была обыграна клубом из «лиги фермеров», — написал Бартон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, первый матч между командами завершился победой мерсисайдцев в гостях со счётом 1:0. Таким образом, «ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов текущего розыгрыша. В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге».

Материалы по теме
«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ! Доннарумма затащил в серии пенальти. LIVE
«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ! Доннарумма затащил в серии пенальти. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android