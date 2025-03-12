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Семак ответил на вопрос, изменилась ли игра «Ростова» после ухода Карпина

Семак ответил на вопрос, изменилась ли игра «Ростова» после ухода Карпина
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после сегодняшней победы своей команды в первом матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с «Ростовом» (1:0) ответил на вопрос, изменилась ли как-то игра ростовчан после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 79'    

«Это можно только на дистанции понять. В предыдущем вопросе мы касались этой темы, что рисунок команды не изменился. Команда, судя по результатам и по матчу с тем же «Динамо», смотрелась очень хорошо. Сыграли с преимуществом и победили на выезде у «Оренбурга», то есть две встречи провели неплохо. Две матча, в которых команда могла одержать две победы. Качество игры хорошее, рисунок тот же. А как на дистанции сыграют, будут ли изменения, насколько значительные — посмотрим. Пока сказать сложно. Это надо спрашивать, наверное, у ребят. Внутри коллектива что-то, может быть, поменялось, а по рисунку, наверное, нет. Ну, конечно, Валерий Георгиевич — харизматичный тренер. Естественно, энергетика всегда передаётся игрокам и трибунам», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, Валерий Карпин покинул «Ростов» 25 февраля. Он возглавлял ростовчан с 2017 по 2021 и с 2022 по 2025 год.

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