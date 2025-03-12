«Арсенал» — ПСВ: Зинченко открыл счёт на шестой минуте матча

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются английский «Арсенал» и нидерландский ПСВ. Команды играют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Италия). Встречу обслуживает словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу «Арсенала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На шестой минуте игры украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко открыл счёт в матче. Экс-футболист «Уфы» отличился с передачи вингера Рахима Стерлинга.

Первый матч между командами проходил неделю назад и завершился крупной победой английского клуба — 7:1. Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в 1/4 финала Лиги чемпионов. Ранее в четвертьфинал турнира квалифицировались «Интер», «Бавария», «Барселона» и «ПСЖ».