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«Арсенал» — ПСВ: Зинченко открыл счёт на шестой минуте матча

«Арсенал» — ПСВ: Зинченко открыл счёт на шестой минуте матча
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В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются английский «Арсенал» и нидерландский ПСВ. Команды играют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Италия). Встречу обслуживает словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу «Арсенала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
2-й тайм
2 : 2
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Зинченко – 6'     1:1 Перишич – 18'     2:1 Райс – 37'     2:2 Дриош – 70'    

На шестой минуте игры украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко открыл счёт в матче. Экс-футболист «Уфы» отличился с передачи вингера Рахима Стерлинга.

Первый матч между командами проходил неделю назад и завершился крупной победой английского клуба — 7:1. Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в 1/4 финала Лиги чемпионов. Ранее в четвертьфинал турнира квалифицировались «Интер», «Бавария», «Барселона» и «ПСЖ».

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