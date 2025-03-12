Нападающий ЦСКА Койта прокомментировал гол в ворота «Динамо» в Кубке России

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта прокомментировал свой забитый мяч в сегодняшнем первом матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России со столичным «Динамо» (2:1).

«Я знаю, что забил очень красивый мяч. Мы отрабатываем такие моменты на тренировках. Когда принял мяч, я почувствовал Фернандеса. Он думал, что я плохо обработал мяч, я этим воспользовался и пробил вратаря», — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ответное дерби между армейцами и бело-голубыми пройдёт 16 апреля.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлогоднего розыгрыша одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1.