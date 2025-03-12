Койта: рад, что болельщики пришли в таком составе на матч с «Динамо», это мотивировало нас
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Форвард ЦСКА Секу Койта поблагодарил болельщиков армейского клуба за поддержку в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо».
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50' 1:1 Скопинцев – 58' 2:1 Кисляк – 64'
Удаления: нет / Маухуб – 61'
«Очень рад, что болельщики сегодня пришли в таком составе. Это очень мотивировало нас. В первую очередь после гола я побежал к ним. Я бы хотел обратится к ним, чтобы они почаще приходили в таком количестве», — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Ответный матч между «Динамо» и ЦСКА пройдёт в среду, 16 апреля. Секу Койта перебрался в ЦСКА из клуба «Ред Булл Зальцбург» в летнее трансферное окно. Гол в ворота «Динамо» стал для нападающего вторым в 23 матчах за клуб.
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