Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Койта: рад, что болельщики пришли в таком составе на матч с «Динамо», это мотивировало нас

Койта: рад, что болельщики пришли в таком составе на матч с «Динамо», это мотивировало нас
Комментарии

Форвард ЦСКА Секу Койта поблагодарил болельщиков армейского клуба за поддержку в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

«Очень рад, что болельщики сегодня пришли в таком составе. Это очень мотивировало нас. В первую очередь после гола я побежал к ним. Я бы хотел обратится к ним, чтобы они почаще приходили в таком количестве», — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ответный матч между «Динамо» и ЦСКА пройдёт в среду, 16 апреля. Секу Койта перебрался в ЦСКА из клуба «Ред Булл Зальцбург» в летнее трансферное окно. Гол в ворота «Динамо» стал для нападающего вторым в 23 матчах за клуб.

Материалы по теме
Шедевр от Койта и блестящий ответ Скопинцева! Огненный тайм ЦСКА и «Динамо» в Кубке. Видео
Шедевр от Койта и блестящий ответ Скопинцева! Огненный тайм ЦСКА и «Динамо» в Кубке. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android