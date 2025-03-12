Койта: рад, что болельщики пришли в таком составе на матч с «Динамо», это мотивировало нас

Форвард ЦСКА Секу Койта поблагодарил болельщиков армейского клуба за поддержку в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо».

«Очень рад, что болельщики сегодня пришли в таком составе. Это очень мотивировало нас. В первую очередь после гола я побежал к ним. Я бы хотел обратится к ним, чтобы они почаще приходили в таком количестве», — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ответный матч между «Динамо» и ЦСКА пройдёт в среду, 16 апреля. Секу Койта перебрался в ЦСКА из клуба «Ред Булл Зальцбург» в летнее трансферное окно. Гол в ворота «Динамо» стал для нападающего вторым в 23 матчах за клуб.