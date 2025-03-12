Игрок ЦСКА Глебов: рад победе над «Динамо» — были мурашки

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем первом матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России со столичным «Динамо» (2:1).

«Очень рад победе. Были мурашки. Болельщики придают уверенности и сил. Многие довольны и рады результатом.

Рад, что получил хоть какое-то время. Попытаюсь воспользоваться шансом», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ответное дерби между армейцами и бело-голубыми пройдёт 16 апреля на «ВТБ Арене».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлогоднего розыгрыша одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1.