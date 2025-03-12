Полузащитник ЦСКА Глебов высказался о новичках команды

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, как проходит адаптация в команде новичков Алеррандро и Родриго Вильягры, которые пополнили состав армейцев в зимнее трансферное окно.

«Новички только пришли. Алеррандро подольше в команде, набирает форму. Надеюсь, что Вильягру скоро увидим на поле. Думаю, что он всё покажет. Алеррандро пел песню при знакомстве. Мойзес завёл его на эту идею. Думаю, что всем понравилось (смеётся). Думаю, что на поле тоже будет весёлым», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Московский ЦСКА одержал победу над «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 2:1. Ответная игра пройдёт в среду, 16 апреля.