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Игрок ЦСКА Глебов: Мойзес — русский человек! Он не бразилец

Игрок ЦСКА Глебов: Мойзес — русский человек! Он не бразилец
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Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов, после победы своей команды в первом матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с московским «Динамо» (2:1), высказался о бразильском защитнике армейцев Мойзесе.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

«Можно сказать, что не бразилец. Он чисто русский человек. И по-русски разговаривает. Мы можем ему что-то сказать через переводчика, он говорит, что не надо этого — всё понимает и отвечает на русском. Мы играли в два на два бильярд. Мы уступили. Так принято, что когда проигрываешь, то сразу всё снимается в истории», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В текущем сезоне РПЛ 30-летний Мойзес провёл 19 матчей за армейцев, в которых забил два мяча и сделал столько же голевых передач.

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