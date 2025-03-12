Игрок ЦСКА Глебов: Мойзес — русский человек! Он не бразилец

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов, после победы своей команды в первом матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с московским «Динамо» (2:1), высказался о бразильском защитнике армейцев Мойзесе.

«Можно сказать, что не бразилец. Он чисто русский человек. И по-русски разговаривает. Мы можем ему что-то сказать через переводчика, он говорит, что не надо этого — всё понимает и отвечает на русском. Мы играли в два на два бильярд. Мы уступили. Так принято, что когда проигрываешь, то сразу всё снимается в истории», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В текущем сезоне РПЛ 30-летний Мойзес провёл 19 матчей за армейцев, в которых забил два мяча и сделал столько же голевых передач.