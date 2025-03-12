Форвард ЦСКА Койта: не считаю свой гол экстраординарным

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта высказался о сравнении своего забитого мяча в сегодняшнем первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» (2:1) с голом Пола Гаскойна.

— Журавель сравнил твой мяч с голом Гаскойна. Можешь сравнить?

— Я ещё тогда не родился. Не считаю, что это какой-то невероятный гол или что-то экстраординарное. Это просто гол. Во многих чемпионатах забивают похожие мячи, — передаёт слова Койты корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлогоднего розыгрыша одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1.