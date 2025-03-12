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Форвард ЦСКА Койта: не считаю свой гол экстраординарным

Форвард ЦСКА Койта: не считаю свой гол экстраординарным
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Нападающий московского ЦСКА Секу Койта высказался о сравнении своего забитого мяча в сегодняшнем первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» (2:1) с голом Пола Гаскойна.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

— Журавель сравнил твой мяч с голом Гаскойна. Можешь сравнить?
— Я ещё тогда не родился. Не считаю, что это какой-то невероятный гол или что-то экстраординарное. Это просто гол. Во многих чемпионатах забивают похожие мячи, — передаёт слова Койты корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлогоднего розыгрыша одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1.

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