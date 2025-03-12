Главный тренер «Динамо» Личка: рассчитываю на Глебова в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что полузащитник Данил Глебов с большой долей вероятности примет участие в матче 21-го тура РПЛ с с «Локомотивом».

«Сегодня Данил провёл хорошую тренировку. Ахилл должен быть здоров на 90%. Но я подожду, как он будет чувствовать себя завтра и послезавтра. Рассчитываю на него в матче с «Локомотивом». Однако не хочу говорить, что уверен на 100%», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 12 марта, «Динамо» уступило московскому ЦСКА со счётом 1:2 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2024/2025. Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.