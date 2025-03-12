Галлахер установил сразу два рекорда, забив «Реалу» на 28-й секунде в Лиге чемпионов

Центральный полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Конор Галлахер установил сразу два рекорда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

Мадридское дерби проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано». Игру обслуживает польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Атлетико». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче был открыт на 28-й секунде после удара Галлахера. Конор установил сразу два рекорда. Его гол стал самым быстрым среди всех, забитых английскими футболистами в истории турнира. Кроме того, забитый в ворота «Реала» мяч стал самым быстрым в истории «Атлетико» в ЛЧ.

Напомним, «Реал» принимал участие в стыковых матчах, в которых встречался с английским «Манчестер Сити». Обе встречи завершились победой «сливочных» (3:2 и 3:1). «Атлетико» по итогам общего этапа сразу вышел в 1/8 финала турнира.