Полузащитник ЦСКА Глебов: к игре Кисляка должны стремиться все молодые

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов поделился мнением об игре футболиста армейцев Матвея Кисляка в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» (2:1).

«Матвей ещё с начала чемпионата показывает зрелую игру, к которой должны стремиться все мы, молодые. Надеюсь, что это у него не закончится и до конца карьеры будет так переть. Хороший знак», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлогоднего розыгрыша одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1.