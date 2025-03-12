Полузащитник ЦСКА Глебов: к игре Кисляка должны стремиться все молодые
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Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов поделился мнением об игре футболиста армейцев Матвея Кисляка в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» (2:1).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50' 1:1 Скопинцев – 58' 2:1 Кисляк – 64'
Удаления: нет / Маухуб – 61'
«Матвей ещё с начала чемпионата показывает зрелую игру, к которой должны стремиться все мы, молодые. Надеюсь, что это у него не закончится и до конца карьеры будет так переть. Хороший знак», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлогоднего розыгрыша одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1.
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