Игрок ЦСКА Глебов высказался о стычке с защитником «Динамо» Касересом

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов высказался о причинах стычки с парагвайским защитником московского «Динамо» Хуаном Касересом в первом матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России – 2024/2025 (2:1).

«Мне не понравилось действие защитника «Динамо». Он пнул мяч сначала верхом в нашу трибуну, а потом второй мяч отскочил — он пнул и попал кому-то в голову. Даже если проигрываешь, то зачем такое делать? Мне это не понравилось. Причём когда я к нему подошёл, то я не сильно его толкнул, чтобы падать. Получил заслуженную жёлтую. Надо было сдержаться. Но я такие действия не понимаю. Это мог быть и ваш болельщик. Если на вашем стадионе сделают — вы будете рады? Я бы поступил так и во второй раз», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.