Аббосбек Файзуллаев высказался о победе ЦСКА в игре с «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал победу своей команды в первом матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с московским«Динамо» (2:1).

«Рады, что победили в братском дерби, как вы видели, была тяжёлая игра. С «Динамо» у нас всегда открытая игра. Было тяжело физически и эмоционально. В таких дерби всегда хочется выиграть. Хочется сказать спасибо нашим фанатам — эта победа посвящается им», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлогоднего розыгрыша одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1.