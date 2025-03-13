Рахим Стерлинг вышел на 4-е место по результативным действиям в истории ЛЧ среди англичан

Нападающий лондонского «Арсенала» Рахим Стерлинг отметился двумя результативными передачами в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с ПСВ (2:2), который завершился только что на стадионе «Эмирейтс». Этот результат помог ему довести число своих результативных действий за карьеру в этом турнире до 46, что позволило выйти на четвёртое место в истории по этому показателю среди английских игроков.

Отметим, что среди англичан больше очков за результативность, чем у Стерлинга, только у Дэвида Бекхэма (52), Гарри Кейна (50) и Уэйна Руни (47).

Всего в нынешнем сезоне Лиги чемпионов на счету 30-летнего Стерлинга шесть матчей и две результативные передачи. В АПЛ сезона-2024/2025 он провёл 12 игр и сделал один голевой пас.