Рахим Стерлинг вышел на 4-е место по результативным действиям в истории ЛЧ среди англичан
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Нападающий лондонского «Арсенала» Рахим Стерлинг отметился двумя результативными передачами в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с ПСВ (2:2), который завершился только что на стадионе «Эмирейтс». Этот результат помог ему довести число своих результативных действий за карьеру в этом турнире до 46, что позволило выйти на четвёртое место в истории по этому показателю среди английских игроков.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Зинченко – 6' 1:1 Перишич – 18' 2:1 Райс – 37' 2:2 Дриош – 70'
Отметим, что среди англичан больше очков за результативность, чем у Стерлинга, только у Дэвида Бекхэма (52), Гарри Кейна (50) и Уэйна Руни (47).
Всего в нынешнем сезоне Лиги чемпионов на счету 30-летнего Стерлинга шесть матчей и две результативные передачи. В АПЛ сезона-2024/2025 он провёл 12 игр и сделал один голевой пас.
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