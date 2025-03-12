Аббосбек Файзуллаев: Кисляк — топовый игрок

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал игру своего одноклубника Матвея Кисляка в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» (2:1).

«Кисляк — топовый игрок! На каждой тренировке смотрю, как он прогрессирует. Желаю ему продолжать и добиваться успехов», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлогоднего розыгрыша одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.