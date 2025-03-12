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Аббосбек Файзуллаев: был в шоке от гола Койта, как и вы все

Аббосбек Файзуллаев: был в шоке от гола Койта, как и вы все
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о забитом мяче своего одноклубника Секу Койта в первом матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с московским «Динамо» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

«В пером тайме мы тоже хорошо сыграли. После красной карточки чуть поменялась игра. Я был в шоке от гола Койта, как и вы все. Как это вообще? Главное, что это принесло нам победу», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлогоднего розыгрыша одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1.

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