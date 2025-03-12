Аббосбек Файзуллаев: был в шоке от гола Койта, как и вы все

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о забитом мяче своего одноклубника Секу Койта в первом матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с московским «Динамо» (2:1).

«В пером тайме мы тоже хорошо сыграли. После красной карточки чуть поменялась игра. Я был в шоке от гола Койта, как и вы все. Как это вообще? Главное, что это принесло нам победу», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлогоднего розыгрыша одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1.