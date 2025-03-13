Главный тренер ЦСКА Николич прокомментировал победу над «Динамо»

Главный тренер ЦСКА серб Марко Николич высказался о победе армейцев над московским «Динамо» (2:1) в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2024/2025.
«В матче с «Динамо» было много того, что понравилось, а также того, что не понравилось. Результат неплохой, выиграли. Поздравляю команду с победой. Могли забить ещё, было два-три момента. Не понравилось, что допустили нервную концовку. Нервничали, нужно было контролировать мяч. У «Динамо» были опасные удары, нельзя такого позволять. Прекрасная футбольная погода. Кисляк — очень талантливый парень, ему нужно продолжать в том же духе. 2:1 — хороший счёт», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».
Ответная игра между командами состоится 16 апреля 2025 года на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
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