Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Николич прокомментировал победу над «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Николич прокомментировал победу над «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА серб Марко Николич высказался о победе армейцев над московским «Динамо» (2:1) в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2024/2025.

«В матче с «Динамо» было много того, что понравилось, а также того, что не понравилось. Результат неплохой, выиграли. Поздравляю команду с победой. Могли забить ещё, было два-три момента. Не понравилось, что допустили нервную концовку. Нервничали, нужно было контролировать мяч. У «Динамо» были опасные удары, нельзя такого позволять. Прекрасная футбольная погода. Кисляк — очень талантливый парень, ему нужно продолжать в том же духе. 2:1 — хороший счёт», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

Ответная игра между командами состоится 16 апреля 2025 года на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Материалы по теме
Аббосбек Файзуллаев высказался о победе ЦСКА в игре с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android