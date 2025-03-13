Файзуллаев: в прежней схеме ЦСКА мне было комфортнее

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после победы своей команды в первом матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с московским «Динамо» (2:1) ответил на вопрос, испытывает ли дискомфорт в новой схеме Марко Николича.

«Это так, что в прежней схеме мне было комфортнее — я больше играл и смещался в центр, создавал остроту. Но тренер решил, что я могу играть по-другому и пробовать. К этому понадобилось время, чтобы привыкнуть. Начало получаться. Я больше сейчас возвращаюсь назад — больше сил на оборону», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний Файзуллаев сыграл 18 матчей за ЦСКА, в которых забил два мяча.

Ответное дерби между армейцами и бело-голубыми пройдёт 16 апреля.