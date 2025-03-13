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Файзуллаев: в прежней схеме ЦСКА мне было комфортнее

Файзуллаев: в прежней схеме ЦСКА мне было комфортнее
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после победы своей команды в первом матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с московским «Динамо» (2:1) ответил на вопрос, испытывает ли дискомфорт в новой схеме Марко Николича.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

«Это так, что в прежней схеме мне было комфортнее — я больше играл и смещался в центр, создавал остроту. Но тренер решил, что я могу играть по-другому и пробовать. К этому понадобилось время, чтобы привыкнуть. Начало получаться. Я больше сейчас возвращаюсь назад — больше сил на оборону», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний Файзуллаев сыграл 18 матчей за ЦСКА, в которых забил два мяча.

Ответное дерби между армейцами и бело-голубыми пройдёт 16 апреля.

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