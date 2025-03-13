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Марцел Личка прокомментировал поражение «Динамо» от ЦСКА

Марцел Личка прокомментировал поражение «Динамо» от ЦСКА
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка дал комментарий по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2024/2025 с ЦСКА (1:2).

«Если соперник забивает на один мяч больше, то заслуживает победу. Становится тяжело, когда у соперника в центре поля играют Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев. Мы показали неплохой характер, командный дух. Если бы мы были более смелыми впереди, то могли бы забить второй мяч. Ответная игра состоится на нашем стадионе, сейчас шансы — 51% в пользу ЦСКА, а у нас — 49%», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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