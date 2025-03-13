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«Астон Вилла» разгромила «Брюгге» и вышла на «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов

«Астон Вилла» разгромила «Брюгге» и вышла на «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов
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В Бирмингеме (Англия) на стадионе «Вилла Парк» завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором местная «Астон Вилла» уверенно обыграла бельгийский «Брюгге» (3:0) и по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал турнира. Первый матч, который прошёл 4 марта в Бельгии, бирмингемцы также выиграли со счётом 3:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Асенсио – 50'     2:0 Матсен – 57'     3:0 Асенсио – 61'    
Удаления: нет / Саббе – 17'

Гости уже на 17-й минуте остались в меньшинстве — прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник Кириани Саббе. Хозяева решили все свои вопросы в первые 16 минут второго тайма благодаря дублю Марко Асенсио и голу Яна Матсена.

В четвертьфинале соперником «Астон Виллы» станет «ПСЖ», который днём ранее выбил из розыгрыша другую английскую команду — «Ливерпуль».

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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