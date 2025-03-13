«Астон Вилла» разгромила «Брюгге» и вышла на «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов

В Бирмингеме (Англия) на стадионе «Вилла Парк» завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором местная «Астон Вилла» уверенно обыграла бельгийский «Брюгге» (3:0) и по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал турнира. Первый матч, который прошёл 4 марта в Бельгии, бирмингемцы также выиграли со счётом 3:1.

Гости уже на 17-й минуте остались в меньшинстве — прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник Кириани Саббе. Хозяева решили все свои вопросы в первые 16 минут второго тайма благодаря дублю Марко Асенсио и голу Яна Матсена.

В четвертьфинале соперником «Астон Виллы» станет «ПСЖ», который днём ранее выбил из розыгрыша другую английскую команду — «Ливерпуль».