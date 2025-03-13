«Атлетико» — «Реал»: Винисиус не забил пенальти на 70-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Атлетико» и «Реал». Мадридское дерби проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано». Игру обслуживает польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Атлетико». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 70-й минуте полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не реализовал пенальти. Бразилец отправил мяч сильно выше ворот.

Напомним, «Реал» принимал участие в стыковых матчах, в которых встречался с английским «Манчестер Сити». Обе встречи завершились победой «сливочных» (3:2 и 3:1). «Атлетико» по итогам общего этапа сразу вышел в 1/8 финала турнира.