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Фанаты ЦСКА устроили эффектный перформанс, Торопа ударяли шипами. Фото победы над «Динамо»

Фанаты ЦСКА устроили эффектный перформанс, Торопа ударяли шипами. Фото победы над «Динамо»
ЦСКА — «Динамо»
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12 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в первом матче полуфинала Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Марко Николича.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Форвард ЦСКА Секу Койта поблагодарил болельщиков армейского клуба за поддержку в матче.

«Очень рад, что болельщики сегодня пришли в таком составе. Это очень мотивировало нас. В первую очередь после гола я побежал к ним. Я бы хотел обратиться к ним, чтобы они почаще приходили в таком количестве», — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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