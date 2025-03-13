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Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Конор Галлахер — первый англичанин, забивший в дерби «Реала» и «Атлетико»

Конор Галлахер — первый англичанин, забивший в дерби «Реала» и «Атлетико»
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Центральный полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер стал первым англичанином, которому удалось отметиться забитым мячом в мадридском дерби между «матрасниками» и «Реалом». Об этом сообщает Opta Sport. Англичанин отличился на первой минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Атлетико». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

Напомним, первый матч между «Реалом» и «Атлетико» в рамках 1/8 финала завершился победой «королевского клуба» со счётом 2:1. Конор Галлахер перебрался в мадридский клуб из английского «Челси» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 42 млн.

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