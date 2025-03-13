Конор Галлахер — первый англичанин, забивший в дерби «Реала» и «Атлетико»

Центральный полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер стал первым англичанином, которому удалось отметиться забитым мячом в мадридском дерби между «матрасниками» и «Реалом». Об этом сообщает Opta Sport. Англичанин отличился на первой минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Атлетико». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, первый матч между «Реалом» и «Атлетико» в рамках 1/8 финала завершился победой «королевского клуба» со счётом 2:1. Конор Галлахер перебрался в мадридский клуб из английского «Челси» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 42 млн.