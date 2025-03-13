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Арсенал — ПСВ, результат матча 12 марта 2025, счёт 2:2, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Арсенал» вничью сыграл с ПСВ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал
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В ночь с 12 на 13 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024/2025 УЕФА встречались английский «Арсенал» и нидерландский ПСВ. Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч завершился результативной ничьей — 2:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Зинченко – 6'     1:1 Перишич – 18'     2:1 Райс – 37'     2:2 Дриош – 70'    

Уже на шестой минуте счёт в матче открыл украинский полузащитник «канониров» Александр Зинченко. На 18-й минуте хорватский полузащитник ПСВ Иван Перишич сравнял счёт. Опорник хозяев поля Деклан Райс вновь вывел «Арсенал» вперёд на 37-й минуте. Нидерландский клуб отыгрался на 70-й минуте, забитым голом отметился нападающий Коухаиб Дриош.

Первый матч между командами завершился победой лондонцев со счётом 7:1. Таким образом, «Арсенал» завоевал право принять участие в четвертьфинале Лиги чемпионов, одержав победу по сумме двух встреч (9:3).

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