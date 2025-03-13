«Арсенал» вничью сыграл с ПСВ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал

В ночь с 12 на 13 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024/2025 УЕФА встречались английский «Арсенал» и нидерландский ПСВ. Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч завершился результативной ничьей — 2:2.

Уже на шестой минуте счёт в матче открыл украинский полузащитник «канониров» Александр Зинченко. На 18-й минуте хорватский полузащитник ПСВ Иван Перишич сравнял счёт. Опорник хозяев поля Деклан Райс вновь вывел «Арсенал» вперёд на 37-й минуте. Нидерландский клуб отыгрался на 70-й минуте, забитым голом отметился нападающий Коухаиб Дриош.

Первый матч между командами завершился победой лондонцев со счётом 7:1. Таким образом, «Арсенал» завоевал право принять участие в четвертьфинале Лиги чемпионов, одержав победу по сумме двух встреч (9:3).