Арсен Захарян не смог вылететь на матч с «Манчестер Юнайтед» из‑за проблем с визой — Marca

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не смог вылететь вместе с командой в Англию из-за проблем с визой, сообщает Marca со ссылкой на главного тренера испанского клуба Иманола Альгуасиля.

«Реал Сосьедад» чартерным рейсом долетел до Англии, где в четверг, 13 марта, клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы — 2024/2025. Первая встреча команд завершилась ничейным результатом (1:1).

По информации издания, по аналогичной же причине пока не смог прилететь в Манчестер защитник «Реала Сосьедад» малийский футболист Амари Траоре. Захарян и Траоре пропустили тренировку на «Олд Траффорд» в среду, 12 марта, но Альгуасиль на пресс-конференции якобы обнадёжил журналистов, что оба игрока прибудут в расположение команды в день матча.