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Арсен Захарян не смог вылететь на матч с «Манчестер Юнайтед» из‑за проблем с визой — Marca

Арсен Захарян не смог вылететь на матч с «Манчестер Юнайтед» из‑за проблем с визой — Marca
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не смог вылететь вместе с командой в Англию из-за проблем с визой, сообщает Marca со ссылкой на главного тренера испанского клуба Иманола Альгуасиля.

«Реал Сосьедад» чартерным рейсом долетел до Англии, где в четверг, 13 марта, клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы — 2024/2025. Первая встреча команд завершилась ничейным результатом (1:1).

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации издания, по аналогичной же причине пока не смог прилететь в Манчестер защитник «Реала Сосьедад» малийский футболист Амари Траоре. Захарян и Траоре пропустили тренировку на «Олд Траффорд» в среду, 12 марта, но Альгуасиль на пресс-конференции якобы обнадёжил журналистов, что оба игрока прибудут в расположение команды в день матча.

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