«Реал» обыграл «Атлетико» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играли на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавил Шимон Марциняк. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «матрасников», однако в серии пенальти были точнее «сливочные» — 4:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Победу «Атлетико» в основное время принёс английский полузащитник Конор Галлахер, забивший на первой минуте. Основное время так и завершилось со счётом 1:0. В дополнительное время голов забито не было. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Королевский клуб», реализовав четыре попытки из пяти. Победный удар с точки — в активе защитника Антонио Рюдигера. У красно-белых из-за двойного касания не засчитали попытку Хулиана Альвареса, а также в перекладину попал хавбек Маркос Льоренте. В составе «Реала» не реализовал свою попытку лишь капитан Лукас Васкес.

Первый матч между командами завершился домашней победой «сливочных» со счётом 2:1. Отличились Родриго Гоэс, Браим Диас (оба «Реал») и Хулиан Альварес («Атлетико»).

Таким образом, «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов текущего розыгрыша. В следующем раунде команда Карло Анчелотти встретится с лондонским «Арсеналом», который по сумме двух матчей переиграл «ПСВ Эйндховен» (9-3).

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: