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«Атлетико» — «Реал»: дополнительное время завершилось, будет проведена серия пенальти

«Атлетико» — «Реал»: дополнительное время завершилось, будет проведена серия пенальти
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В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором в мадридском дерби встречаются «Атлетико» и «Реал». Игра проходит на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в столице Испании. Игру обслуживает польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

На первой минуте счёт в матче открыл полузащитник красно-белых Конор Галлахер. Основное время так и завершилось со счётом 1:0. В дополнительное время голов забито не было, в связи с чем команды отправились исполнять послематчевую серию пенальти.

Напомним, первая встреча команд закончилась со счётом 2:1 в пользу «Реала».

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