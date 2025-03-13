«Атлетико» — «Реал»: дополнительное время завершилось, будет проведена серия пенальти

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором в мадридском дерби встречаются «Атлетико» и «Реал». Игра проходит на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в столице Испании. Игру обслуживает польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На первой минуте счёт в матче открыл полузащитник красно-белых Конор Галлахер. Основное время так и завершилось со счётом 1:0. В дополнительное время голов забито не было, в связи с чем команды отправились исполнять послематчевую серию пенальти.

Напомним, первая встреча команд закончилась со счётом 2:1 в пользу «Реала».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: