Винисиус впервые не забил с пенальти за «Реал» во время матча

Нападающий Винисиус Жуниор впервые не реализовал пенальти за «Реал» во всех турнирах, за исключением серии пенальти, сообщает Squawka на личной странице в социальной сети X.

Бразильский не смог забить в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». отправил мяч сильно выше ворот.

На данный момент в матче между «Реалом» и «Атлетико» проходит дополнительное время. Основное время завершилось со счётом 1:0 в пользу «Атлетико». Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» одержал победу со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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