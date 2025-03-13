Винисиус впервые не забил с пенальти за «Реал» во время матча
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Нападающий Винисиус Жуниор впервые не реализовал пенальти за «Реал» во всех турнирах, за исключением серии пенальти, сообщает Squawka на личной странице в социальной сети X.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'
Бразильский не смог забить в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». отправил мяч сильно выше ворот.
На данный момент в матче между «Реалом» и «Атлетико» проходит дополнительное время. Основное время завершилось со счётом 1:0 в пользу «Атлетико». Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» одержал победу со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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