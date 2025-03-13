Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

За выход полуфинал турнира сыграют «Астон Вилла», «ПСЖ», «Арсенал», «Реал», «Бавария», «Интер», «Барселона» и «Боруссия»

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 8 апреля. Ответные игры запланированы на 15 апреля.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене. Действующим победителем турнира является «Реал», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Мадридский клуб является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. Команда выигрывала трофей 15 раз в своей истории.

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