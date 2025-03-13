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Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 12 марта: Реал прошёл Атлетико спорным решением, кто вышел в 1/4 финала

Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 12 марта
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Завершился второй игровой день ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 12 марта:

  • «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид — 1:0 (2:4 пен.) — 1-2 общ.
  • «Астон Вилла» — «Брюгге» — 3:0 — 6-1 общ.
  • «Арсенал» — ПСВ Эйндховен — 2:2 — 9-3 общ.
  • «Лилль» — «Боруссия» Дортмунд — 1:2 — 2:3 общ.

Таким образом, «Реал», «Астон Вилла», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия» вышли в следующую стадию плей-офф главного еврокубкового турнира. Напомним, ранее в четвертьфинал турнира также прошли «Бавария», «Интер», «Барселона» и «ПСЖ». Финальная встреча турнира запланирована на 31 мая 2025 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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