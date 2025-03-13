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Стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

Стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
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Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Четвертьфинальные пары.

«Астон Вилла» — «ПСЖ»
«Арсенал» — «Реал».
«Бавария» — «Интер»
«Барселона» — «Боруссия»

Первые четвертьфинальные встречи Лиги чемпионов состоятся 8 апреля, а ответные игры пройдут 15 апреля. Финал турнира запланирован на 31 мая в Мюнхене. Действующим чемпионом является «Реал», который в прошлогоднем финале обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Мадридский клуб является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. Команда выигрывала трофей 15 раз в своей истории.

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