Стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Четвертьфинальные пары.

«Астон Вилла» — «ПСЖ»

«Арсенал» — «Реал».

«Бавария» — «Интер»

«Барселона» — «Боруссия»

Первые четвертьфинальные встречи Лиги чемпионов состоятся 8 апреля, а ответные игры пройдут 15 апреля. Финал турнира запланирован на 31 мая в Мюнхене. Действующим чемпионом является «Реал», который в прошлогоднем финале обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Мадридский клуб является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. Команда выигрывала трофей 15 раз в своей истории.

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