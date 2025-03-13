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Артета остался недоволен игрой «Арсенала» в ответном матче с ПСВ в Лиге чемпионов

Артета остался недоволен игрой «Арсенала» в ответном матче с ПСВ в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала лондонский клуб сыграл вничью с ПСВ (2:2), но по сумме двух матчей вышел в следующую стадию турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Зинченко – 6'     1:1 Перишич – 18'     2:1 Райс – 37'     2:2 Дриош – 70'    

«Мы хорошо начали и забили гол. Дважды выходили вперёд, но, к сожалению, не смогли выиграть матч. Во втором тайме было видно, что мы выглядели уставшими, опаздывали в некоторых моментах и немного потеряли целостность игры из-за большого количества изменений в составе.

В целом мы очень довольны, потому что находимся там, где хотим быть. Некоторые игроки заслуживали игрового времени, и я был рад предоставить им такой шанс. Нам есть над чем работать», — приводит слова Артеты BBC.

Первые четвертьфинальные встречи Лиги чемпионов состоятся 8 апреля, а ответные игры пройдут 15 апреля.

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