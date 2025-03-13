Стала известна причина отмены забитого пенальти Альваресом в матче ЛЧ «Атлетико» — «Реал»

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес пошёл вторым в составе своей команды исполнять послематчевый пенальти в ответном дерби 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Реалом» и отличился забитым голом. В момент удара форвард поскользнулся, мяч залетел под перекладину, но после просмотра видеоповтора комнатой VAR и последующей подсказки главному арбитру Шимону Марциняку было определено и установлено, что аргентинец совершил два касания, что является нарушением правил и срывом попытки. Об этом сообщает Marca.

Однако в момент удара, как полагают эксперты испанского издания, у Альвареса хоть и поехала нога, но он не совершал два касания. Как видно на скриншоте, футболист не задевал мяч.

Фото: Скриншот, опубликованный изданием Marca

Отметим, что матч выиграли красно-белые (1:0), однако по итогам серии послематчевых пенальти в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли «сливочные» (4:2 пен.). Первая игра (2:1) осталась за «Реалом». Теперь в четвертьфинале главного еврокубкового турнира «Королевский клуб» встретится с «Арсеналом».

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