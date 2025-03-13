Симеоне высказался об отменённом голе Альвареса в серии пенальти с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об отменённом ударе Хулиана Альвареса в серии послематчевых пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4). Арбитр отменил гол Альвареса из-за двойного касания мяча во время удара.

«Пенальти Джулиана? Думаю, если бы VAR это рассмотрел, они бы увидели, что Джулиан дважды коснулся мяча. Я хочу в это поверить», — приводит слова Симеоне Madrid Zone в социальной сети X.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Арсеналом». Первые четвертьфинальные встречи Лиги чемпионов состоятся 8 апреля, а ответные игры пройдут 15 апреля.

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