Анчелотти прокомментировал выход «Реала» в 1/4 финала ЛЧ после победы в матче с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о результате ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», который недавно завершился победой красно-белых в основное время (1:0), но выходом «сливочных» в 1/4 финала по итогам серии послематчевых пенальти (4:2 пен.).

«Это был тяжёлый матч, потому что нам забили в первую минуту, динамика немного изменилась, они очень хорошо защищались, создавали контратаки, мы не создали много очевидных моментов, пенальти… Сложно найти явные моменты против «Атлетико», потому что они защищаются на высшем уровне с исключительной самоотдачей.

Меня беспокоила идея о матче без контроля, важно было не потерять равновесие, чтобы создать возможность для контратаки. Во втором тайме у нас был хороший контроль на чужой половине, могло бы получиться так, как это произошло, что всё дошло бы до пенальти», — приводит слова Анчелотти Marca.

В первой игре «сливочные» победили «матрасников» со счётом 2:1. Теперь подопечные Анчелотти встретятся с «Арсеналом» в следующей стадии главного еврокубкового турнира.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: