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Анчелотти отреагировал на отменённый гол в серии пенальти матча ЛЧ «Атлетико» — «Реал»

Анчелотти отреагировал на отменённый гол в серии пенальти матча ЛЧ «Атлетико» — «Реал»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об отменённом ударе форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса в серии послематчевых пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4). Напомним, арбитр отменил гол Альвареса из-за двойного касания мяча во время удара.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Ах, да. Да, да. Пф. Это очень странно, да. Он коснулся мяча, сделал два касания. Ударил правой и коснулся левой. Это настоящая лотерея, это известно…

Что касается других пенальти… Мы хотели поставить Эндрика на пятый удар, но решили, что Рюдигер будет более хладнокровным. Мы это обсудили, я сказал Эндрику, что он будет бить пятый, но не увидел, что он был очень счастлив и готов морально, поэтому сказал: «Подожди, подожди...» — приводит слова Анчелотти Marca.

В четвертьфинале главного еврокубкового турнира «Королевский клуб» встретится с «Арсеналом». Первый матч состоится 8 апреля, а ответная игра пройдёт 15 апреля.

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